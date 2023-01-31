Жена Дани Алвеса подала на развод

Жена экс-защитника Барселоны Дани Алвеса Джоана Санс попросила о разводе на фоне обвинений мужа в изнасиловании. Об этом сообщает издание Telecinco.

Бразильца взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Испанская модель, не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение очень обдуманно. Футболисту грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

30-летная женщина подала ходатайство через адвокатов, поскольку 39-летний бразилец отказался от встреч с женой в тюрьме.

Напомним, жена Алвеса удалила со своей страницы в Instagram практически все совместные фото с футболистом, чем породила слухи, что они расстались из-за громкого скандала, в который угодил бразилец.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес провел первый матч в тюрьме.