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Футбол

Жена Дани Алвеса подала на развод

Возлюбленная бразильца стала на сторону жертвы изнасилования.
Сегодня, 16:55
Алвес с женой / Getty Images
Алвес с женой / Getty Images

Жена экс-защитника Барселоны Дани Алвеса Джоана Санс попросила о разводе на фоне обвинений мужа в изнасиловании. Об этом сообщает издание Telecinco.

Бразильца взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Испанская модель, не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение очень обдуманно. Футболисту грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

30-летная женщина подала ходатайство через адвокатов, поскольку 39-летний бразилец отказался от встреч с женой в тюрьме.

Напомним, жена Алвеса удалила со своей страницы в Instagram практически все совместные фото с футболистом, чем породила слухи, что они расстались из-за громкого скандала, в который угодил бразилец.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес провел первый матч в тюрьме.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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