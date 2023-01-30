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Дани Алвес провел первый матч в тюрьме

Самый титулованный футболист начал новую карьеру.
Сегодня, 16:42
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес провел первый матч в тюрьме.

Как сообщает La Vanguardia, в четверг, 26 января, бразильский игрок провел футбольный поединок в испанской тюрьме. Участие именитого футболиста привело к ажиотажу, ведь все хотели посмотреть на его игру.

Отмечается, что Алвес в тюрьме совершил несколько покупок: четыре банки тунца, четыре йогурта, бутылку шампуня, дезодорант и несколько энергетических напитков. Что касается поведения бразильца, то оно у него хорошее.

Напомним, Алвеса взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что жена Дани Алвеса удалила совместные фото после обвинения футболиста в изнасиловании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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