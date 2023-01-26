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Остался без поддержки: Жена Дани Алвеса удалила совместные фото после обвинения футболиста в изнасиловании

Возлюбленная бразильца породила слухи о расставании с игроком после скандала.
Сегодня, 21:28
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Бразильский футболист, бывший защитник Барселоны, Ювентуса и ПСЖ Дани Алвес перед судом после обвинений в изнасиловании может остаться без серьезной поддержки в лице своей жены Джоаны Санс.

Накануне возлюбленная бразильца, который сейчас находится за решеткой, утверждала, что не верит в то, что ее супруг способен на подобное и просила с уважением относиться к их личной жизни. Однако, похоже, модель усомнилась в своих убеждениях.

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Как сообщает Fox Sports, жена Алвеса удалила со своей страницы в Instagram практически все совместные фото с футболистом, чем породила слухи, что они расстались из-за громкого скандала, в который угодил бразилец.

Санс оставила на странице лишь несколько фото с мужем, которые являются частью рекламной кампании бренда, который продвигала пара. Удалить эти снимки, похоже, не позволяют контрактные условия.

foxsports.com
foxsports.com

Ранее сообщалось, что Дани Алвес, если его признают виновным, может оказаться за решеткой на срок от четырех до 12 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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