Ситуация накаляется: Девушка обвинила Алвеса в избиении и оральном изнасиловании

Девушка, которая обвинила Дани Алвеса, дала показания в суде. Об этом сообщает издание El Periodico.

23-летняя представительница женского пола в суде рассказала, что происходило в ночном клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.

По словами девушки, ее с подругами позвали за VIP-столик, где бразилец отдыхал со своими друзьями. Футболист хотел угостить их шампанским и сразу же начал флиртовать с ними тремя, много приставал к ним и трогал их.

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После этого, Алвес прикладывал руку девушки с своему члену, а после и вовсе позвал в туалет, чему девушка сопротивлялась, однако Дани настоял на своем.

В итоге, экс-защитник Барселоны повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.

После всего произошедшего, девушка получила медицинское заключение об изнасиловании, а спустя два дня пошла в полицию, чтобы написать заявление. Футболист категорически отрицает данные обвинения.