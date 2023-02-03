iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Алвес умолял жену вернуться после того, как она подала на развод из-за обвинения в изнасиловании

Бразилец жалеет о своем поступке.
Сегодня, 14:37
Хоана Санс и Дани Алвес / The Sun/thesun.co.uk
Хоана Санс и Дани Алвес / The Sun/thesun.co.uk

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес находится под следствием в деле по обвинению в изнасиловании.

39-летний игрок изначально отрицал какую-либу интимную связь с девушкой, однако потом заявил, что секс был по обоюдному согласию.

Жена Дани Алвеса Хоана Санс встала на сторону жертвы, удалив все фотографии с именитым бразильцем. Затем испанская модель подала на развод с игроком.

Как сообщает The Sun со ссылкой на Telecinco, бразилец связался с женой, чтобы попросить у нее прощения и умолял еще раз подумать о разводе. 

Во время общения с Алвесом девушка заявила, что хочет поговорить с ним, чтобы он объяснил свою версию событий. 

Напомним, бразилец был взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что защита Дани Алвеса предоставила суду видео, которое может изменить ход дела об изнасиловании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

Статьи по теме

Заключенный из тюрьмы Дани Алвеса рассказал о жизни игрока за решеткой Заключенный из тюрьмы Дани Алвеса рассказал о жизни игрока за решеткой
Беда не приходит одна: Руководство Пумас потребовало от Алвеса денежную компенсацию за инцидент с изнасилованием Беда не приходит одна: Руководство Пумас потребовало от Алвеса денежную компенсацию за инцидент с изнасилованием
Защита Дани Алвеса предоставила суду видео, которое может изменить ход дела об изнасиловании Защита Дани Алвеса предоставила суду видео, которое может изменить ход дела об изнасиловании
Жена Дани Алвеса подала на развод Жена Дани Алвеса подала на развод
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:40
Украинцы из B8 спаслись от вылета, NaVi - не смогли: итоги первого дивизиона DPC
Теннис16:34
Кубок Дэвиса: Белинский сделал счет 2:0 в пользу Украины
Формула 115:59
Форд объявил о планах вернуться в Формулу 1 с сезона-2026
НБА15:37
Митчелл едва не устроил драку с игроком Мемфиса из-за удара в пах
Европа15:31
Озил намерен завершить карьеру
Теннис14:54
Таиланд: Цуренко вышла в полуфинал, Костюк сыграет в четвертьфинале
Европа14:51
Клубы АПЛ недовольны поведением Челси на трансферном рынке
Другие страны14:37
Алвес умолял жену вернуться после того, как она подала на развод из-за обвинения в изнасиловании
Европа14:30
Бернарду Силва хочет покинуть Манчестер Сити
Бокс13:57
Беллью: Усик - единственный, кто может победить Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK