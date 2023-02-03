Алвес умолял жену вернуться после того, как она подала на развод из-за обвинения в изнасиловании

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес находится под следствием в деле по обвинению в изнасиловании.

39-летний игрок изначально отрицал какую-либу интимную связь с девушкой, однако потом заявил, что секс был по обоюдному согласию.

Жена Дани Алвеса Хоана Санс встала на сторону жертвы, удалив все фотографии с именитым бразильцем. Затем испанская модель подала на развод с игроком.

Как сообщает The Sun со ссылкой на Telecinco, бразилец связался с женой, чтобы попросить у нее прощения и умолял еще раз подумать о разводе.

Во время общения с Алвесом девушка заявила, что хочет поговорить с ним, чтобы он объяснил свою версию событий.

Напомним, бразилец был взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что защита Дани Алвеса предоставила суду видео, которое может изменить ход дела об изнасиловании.