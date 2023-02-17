Зидан стал амбассадором французской команды Формулы-1
В четверг, 16 февраля, французская команда Формулы-1 Альпин представила свой новый болид.
На официальном мероприятии присутствовал легендарный футболист сборной Франции, Ювентуса, Реала и других команд Зинедин Зидан.
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Выдающийся игрок официально стал амбассадором команды. Зидан представил новый болид, на котором будут выступать французы.
Meet @AlpineF1Team's newest ambassador....🤩— Formula 1 (@F1) February 16, 2023
French footballing legend Zinedine Zidane! 🤯⚽️#F1 pic.twitter.com/o4iuAhs9Xe
Отметим, что торжественная церемония прошла в Лондоне (Англия).
В следующем сезоне пилотами Альпин станут французы Эстебан Окон и Пьер Гасли.
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