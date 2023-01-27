Изменял с ней: Пике впервые поделился фото со своей новой девушкой после расставания с Шакирой

Бывший футболист сборной Испании и Барселоны Жерар Пике развелся со своей возлюбленной Шакирой, ведь закрутил роман с другой.

Испанец с именитой колумбийкой определенное время старались не выходить на публику, однако в последнее время их общение переросло в троллинг-войну.

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Наконец, Пике решил прекратить это и официально сообщить о своих новых отношениях. Испанец опубликовал фотографию в Instagram с новой любимой - 24-летней пиарщицей Кларой Чиа Марти.

Примечательно, что фотография пары за сутки собрала более трех миллионов лайков.

Стоит отметить, что Шакира узнала об измене Пике по банке варенья. После чего девушка в своей новой песне высмеяла Пике за выбор возлюбленной.