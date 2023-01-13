Изящный тролинг: Шакира в песне высмеяла Пике за выбор новой возлюбленной
Колумбийская певица Шакира в новой песне задела бывшего мужа и экс‑защитника Барселоны Жерара Пике.
В своем недавнем треке девушка поет:
"Извини, я уже села в другой самолет
Я не вернусь, не хочу снова разочароваться
Ты так усердно притворяешься чемпионом
А когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны
Такая волчица, как я, не для новичков".
Кроме того, Шакира изящным панчлайном сравнила себя и новую возлюбленную Пике:
"Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой
Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный
Я стою двух 22
Ты променял Ferrari на Renault Twingo
Ты променял Rolex на Casio".
Напомним, Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Причиной данного решения стала измена футболиста.
Ранее сообщалось, что Пике может возобновить карьеру во второй испанской лиге.