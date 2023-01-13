iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Изящный тролинг: Шакира в песне высмеяла Пике за выбор новой возлюбленной

Испанец получил по заслугам за измену.
Вчера, 21:33
Шакира и Пике / Getty Images
Шакира и Пике / Getty Images

Колумбийская певица Шакира в новой песне задела бывшего мужа и экс‑защитника Барселоны Жерара Пике.

В своем недавнем треке девушка поет:

"Извини, я уже села в другой самолет 
Я не вернусь, не хочу снова разочароваться 
Ты так усердно притворяешься чемпионом 
А когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны 
Такая волчица, как я, не для новичков".

Кроме того, Шакира изящным панчлайном сравнила себя и новую возлюбленную Пике:

"Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой 
Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный 
Я стою двух 22 
Ты променял Ferrari на Renault Twingo
Ты променял Rolex на Casio".

Напомним, Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Причиной данного решения стала измена футболиста.

Ранее сообщалось, что Пике может возобновить карьеру во второй испанской лиге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шакира Жерар Пике

Статьи по теме

Пике может возобновить карьеру во второй испанской лиге Пике может возобновить карьеру во второй испанской лиге
Жизнь боль: Пике пожаловался на фаната, который заспойлерил аниме "Наруто" Жизнь боль: Пике пожаловался на фаната, который заспойлерил аниме "Наруто"
Футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны Футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны
Лапорта: Пике всегда будет ориентиром для болельщиков Барселоны Лапорта: Пике всегда будет ориентиром для болельщиков Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании
Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа00:11
Вегхорст: Это привилегия для меня присоединиться к Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:56
Европа23:56
Манчестер Юнайтед объявил об аренде форварда Бернли
Европа23:40
Наполи на своем поле уничтожил Ювентус
Бокс23:18
"Пузо, ты где?": Усик не устает троллить Фьюри, записав новое насмешливое видео
Европа23:12
Клубы из Саудовской Аравии готовы платить Месси 350 млн евро за сезон
Евро-202423:10
Наполи - Ювентус: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии
Европа22:50
Руководство Челси определилось с судьбой главного тренера
Европа22:29
Ярмолюк забил дебютный гол за молодежную команду Брентфорда
Европа22:20
Опроверг слив Месси и объяснил оскорбление в его адрес: Бартомеу попытался объясниться
Бокс21:58
Промоутер Джошуа рассказал, когда хочет организовать бой с Уайлдером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK