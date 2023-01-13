Изящный тролинг: Шакира в песне высмеяла Пике за выбор новой возлюбленной

Колумбийская певица Шакира в новой песне задела бывшего мужа и экс‑защитника Барселоны Жерара Пике.

В своем недавнем треке девушка поет:

"Извини, я уже села в другой самолет

Я не вернусь, не хочу снова разочароваться

Ты так усердно притворяешься чемпионом

А когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны

Такая волчица, как я, не для новичков".

Кроме того, Шакира изящным панчлайном сравнила себя и новую возлюбленную Пике:

"Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой

Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный

Я стою двух 22

Ты променял Ferrari на Renault Twingo

Ты променял Rolex на Casio".

Напомним, Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Причиной данного решения стала измена футболиста.

Ранее сообщалось, что Пике может возобновить карьеру во второй испанской лиге.