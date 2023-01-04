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Футбол

Пике может возобновить карьеру во второй испанской лиге

Однако есть ряд финансовых сложностей.
Сегодня, 15:26
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике может вернуться в большой футбол. Игрок ищет варианты заявить себя за собственный клуб Андорру, выступающий во второй испанской лиге, сообщает Relevo.

Прощаясь в ноябре 2022 года с Барселоной и футболом Пике говорил, что не может представить себя в другой футолке, кроме сине-гранатовой. А теперь он хочет снова играть в футбол, но в собственном клубе.

Но сделать это не так просто, как кажется. На этот сезон Пике еще считается игроком Барселоны с зарплатой в 20 млн евро. Андорра, конечно, не может платить ему такие же деньги, максимальный лимит зарплат в клубе – 6,5 млн евро.

Конечно, оценочный комитет Ла Лиги может позволить снизить зарплату Пике, но возможный минимум - это 25% от того, что было в Барселоне. Тем не менее, игрок намерен как-то исправить ситуацию.

Один из самых очевидных путей – увеличить активы клуба, найдя новых спонсоров. А для такого игрока, как Пике, это вряд ли проблема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике

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