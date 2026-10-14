"Игрокам нечем было платить за еду": экс-футболист Кудривки рассказал о долгах клуба

Легостаев заявил, что во время его выступлений за команду зарплату регулярно задерживали на три-четыре месяца. Футболисты неоднократно слышали обещания руководства погасить задолженности, однако ситуация долгое время не менялась.

"Вся команда вместе с тренерским штабом сидела исключительно на кредитках. Выживать в таких условиях нереально", — рассказал Легостаев в интервью "Украинскому футболу".

По словам бывшего игрока, некоторым футболистам приходилось обращаться в микрофинансовые организации, чтобы покрывать повседневные расходы. Он также утверждает, что президент клуба Роман Солодаренко выдавал деньги нерегулярно.

Легостаев признался, что финансовые проблемы стали одной из причин его ухода из команды. В определенный момент, по его словам, игроки сталкивались с трудностями при оплате аренды жилья и покупке продуктов.

Футболисты обсуждали возможность бойкота перед переходными матчами с Агробизнесом. Однако команда решила выйти на поле, поскольку хотела сохранить место в Украинской Премьер-лиге.

По словам Легостаева, руководство просило игроков не выносить информацию о долгах в публичное пространство. После завершения сезона часть задолженности погасили, но премиальные за текущий и предыдущий сезоны, а также некоторые зарплатные выплаты, по его словам, остались невыплаченными.

В июле 2026 года Легостаев покинул Кудривку и продолжил карьеру в Виктории. За время выступлений за клуб он провел 65 матчей во всех турнирах.

Напомним, недавно стало известно, что Шахтер отказался отпускать Арду Турана в сборную Турции.

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