Манчестер Юнайтед подпишет сыновей своей легенды
Дети Даррена Фергюсона будут выступать за академию "красных дьяволов".
Сыновья экс-хавбека МЮ Даррена Фергюсона вскоре начнут заниматься с академией "красных дьяволов".
Как сообщают многочисленные источники, Тайлер и Джек Флетчеры переберутся в стан манкунианцев из академии их приниципиального соперника - Манчестер Сити.
Сумма перехода составит 1,25 млн фунтов стерлингов. В обратном направлении за ту же сумму поедет центрбэк Харрисон Паркер.
Напомним, что Тайлер и Джек Флетчеры выступают за разные сборные, что стало причиной необычной ситуации.
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