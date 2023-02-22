Сыновья легенды Манчестер Юнайтед сыграют друг против друга за разные сборные

Сыновья бывшего хавбека Манчестер Юнайтед Даррена Флетчера приняли решение выступать за разные сборные.

Близнецы Тайлер и Джек встретятся друг против друга на матче национальных команд Шотландии и Англии до 16 лет в рамках товарищеского матча.

Игра состоится в четверг, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по Киеву.

Отметим, сам Даррен Флетчер играл за сборную Шотландии, за которую выступал с 2003 по 2017 год. За это время центральный полузащитник провел 80 матчей, отметившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что сын Бекхэма стал одноклубником украинца в АПЛ.