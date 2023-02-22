iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сыновья легенды Манчестер Юнайтед сыграют друг против друга за разные сборные

Неожиданный поворот в семье Флетчера.
Сегодня, 16:51
Даррен Флетчер / manutd.com
Даррен Флетчер / manutd.com

Сыновья бывшего хавбека Манчестер Юнайтед Даррена Флетчера приняли решение выступать за разные сборные.

Близнецы Тайлер и Джек встретятся друг против друга на матче национальных команд Шотландии и Англии до 16 лет в рамках товарищеского матча.

Игра состоится в четверг, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по Киеву.

Отметим, сам Даррен Флетчер играл за сборную Шотландии, за которую выступал с 2003 по 2017 год. За это время центральный полузащитник провел 80 матчей, отметившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что сын Бекхэма стал одноклубником украинца в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Даррен Флетчер

Статьи по теме

"Он хочет делиться знаниями": тен Хаг рассказал об ужине с Фергюсоном "Он хочет делиться знаниями": тен Хаг рассказал об ужине с Фергюсоном
"До встречи, чемп": Рэшфорд встретился с чемпионом мира Формулы 1 на London Fashion Week "До встречи, чемп": Рэшфорд встретился с чемпионом мира Формулы 1 на London Fashion Week
"Не страх, а мотивация": Хави не боится играть на Олд Траффорде "Не страх, а мотивация": Хави не боится играть на Олд Траффорде
Манчестер Юнайтед договорился с Гарначо о новом контракте Манчестер Юнайтед договорился с Гарначо о новом контракте
Помочь журналистам

Видео

Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса
Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций20:05
Днепр-1 - АЕК Ларнака: где смотреть матч 23.02.2023 Лиги Конференций
Евро-202419:58
Худжамов - о получении британской визы: Ребров согласился стать тренером сборной и процесс пошел
Киберспорт19:52
The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Evil Genius
Лига конференций19:44
Днепр-1 - АЕК Ларнака: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Конференций
Киберспорт19:37
ESL Pro League Season 17: Outsiders обыграли IHC, MIBR уступили Fnatic
Лига конференций19:27
Днепр-1 - АЕК Ларнака: прогноз на матч 23.02.2023 Лиги Конференций
Европа19:20
Нападающий Барселоны рассказал о том, как преодолел психологические проблемы
Лига Чемпионов19:08
Интер - Порту: прогноз на матч 22.02.2023 Лиги чемпионов
Другие18:59
Украинские сноубордисты проиграли вице-чемпионам мира в командных соревнованиях
Другие страны18:54
Экс-игрок Шахтера вернулся на родину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK