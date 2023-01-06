Cын Бекхэма стал одноклубником украинца в АПЛ

Ромео будет выступать за дублирующий состав Брентфорда.

Брентфорд арендовал сына легендарного английского футболиста Дэвида Бекхема.

Ромео Бекхэм перебрался в стан "пчел" из Интер Майами. В составе английского клуба он проведет вторую часть сезона.

Стоит отметить, что одноклубником Ромео будет украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Читай также: Брентфорд провернул рекордную для себя сделку

Необходимо сказать, что в текущем сезоне англичанин провел 20 матчей в дублирующем составе Интер Майами, забив 2 гола и отдав 10 ассистов.

Ромео Бекхэм выступает в атакующей линии. Как и отец, он играет на правом фланге.