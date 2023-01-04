Брентфорд провернул рекордную для себя сделку

Пока гранды АПЛ гоняются за Мудриком и Фернандесом, Брентфорд подписал вингера Фрайбурга Кевина Шаде, сообщает официальный сайт клуба.

Если точнее, сейчас клуб арендовал футболиста до конца сезона, но летом Брентфорд будет обязан выкупить немца. Клуб не стал сообщать сумму будущего трансфера.

Но журналисты пишут, что Фрайбург летом получит 25 млн евро – это рекорд клуба. А самое интересное, что это рекордное соглашение и для Брентфорда.

"Я думаю, что Кевин — типичный игрок, подписавший контракт с Брентфордом. Он молодой, многообещающий талант, в котором видим большой потенциал. Мы следили за ним некоторое время и думаем, что он подойдет к нашему стилю игры.

Он может играть на трех атакующих позициях. Он может играть за нас как на фланге, так и позиции центрального нападающего. У него отличный темп, и он очень перспективен в том, как он прорывает оборону", - прокомментировал подписание Томас Франк.