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"Вы агент Кремля": Усик резко ответил Фарион за оскорбление русскоязычных украинских военных

Боксер записал стих-обращение к бывшей народной депутатке.
Сегодня, 12:22
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик ответил бывшей народной депутатке Украины Ирине Фарион после того, как она раскритиковала русскоязычных украинских военнослужащих.

Ранее языковед в интервью Янине Соколовой заявила, что не может назвать украинцами военных, в частности бойцов Азова и 3-й ОШБр, продолжающих общаться на российском языке.

"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке, то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие очумелые? Если они такие великие патриоты - покажите свой патриотизм, выучите язык", - сказала Фарион.

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Усик в свою очередь отреагировал на эти слова, назвав Фарион агентом Кремля и записав на российском языке стих-обращение к ней.

"Стих посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет, все, как вы любите", - начал боксер.

"Фарион свой рот открыла, и полезло изо рта,
Мусор видит это диво, поливает не щадя.
"Если б я была у власти, всех бы научила я,
Как вести себя, как думать, как вам жить, сказала б я".
Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ,
Сколько написали писем вы в контору красных груш.
В молодости вы активно представляли КПСС,
А сейчас кричите громко, что враги все это, стресс.
Вы агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно - счастья, радости, любви

Всем ребятам, которые защищают нашу страну - невероятное уважение. Слава Украине!" - подытожил Усик.

Ранее Усик рассказал, как военные убедили его согласиться на реванш с Джошуа.

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