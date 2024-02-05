Легенда Арсенала и Челси верит в успех Алонсо в Ливерпуле

Фабрегас уверен в том, что у его соотечественника все получится в стане "красных".

Бывший хавбек Барселоны Сеск Фабрегас высказался о возможной работе Хаби Алонсо в Ливерпуле.

"Болельщики любят его, а также я думаю, что он очень хороший тренер. У него хорошие идеи. Может быть, он играет немного по-другому, но я думаю, что у него есть способность адаптироваться.

Я видел его, когда он тренировал Реал Сосьедад Б, а теперь в леверкузенском Байере. Он действует по-разному. Он способен адаптироваться к ситуации и к разным типам игроков, которые у него есть, и у него правильный менталитет".

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"Он молод, но самое хорошее в нем то, что у него очень четкие идеи. Он умный, уравновешенный парень и обладает правильным характером. Так что это громкое заявление, но я согласен, что он смог бы возглавить их", – сказал испанец в интервью BBC.

Напомним, нынешний главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп этим летом покинет клуб.

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