Ливерпуль ведет переговоры о продаже прав на документальный фильм

Лента о последнем сезоне Клоппа может выйти на Disney+.

Ливерпуль пытается продать права на документальный фильм стриминговому гиганту, пишет 90Min.

Не так давно в клубе подтвердили, что уже некоторое время ведут внутренние съемки, которые стартовали еще до сенсационного объявления Клоппа.

В итоге было решено создать документальный фильм о последнем сезоне немецкого специалиста в клубе. Это должно было добавить интереса к ленте.

На текущий момент известно, что Amazon и Netflix отказались приобретать права, так как не уверены в успехе проекта. Потому Ливерпуль ведет переговоры с Disney+, единственной компанией, которая может себе это позволить.

Ожидается, что в случае успеха, клуб получит от этой сделки около 10 млн фунтов.

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