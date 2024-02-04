iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль ведет переговоры о продаже прав на документальный фильм

Лента о последнем сезоне Клоппа может выйти на Disney+.
Сегодня, 12:35
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Ливерпуль пытается продать права на документальный фильм стриминговому гиганту, пишет 90Min.

Не так давно в клубе подтвердили, что уже некоторое время ведут внутренние съемки, которые стартовали еще до сенсационного объявления Клоппа.

В итоге было решено создать документальный фильм о последнем сезоне немецкого специалиста в клубе. Это должно было добавить интереса к ленте.

На текущий момент известно, что Amazon  и Netflix отказались приобретать права, так как не уверены в успехе проекта. Потому Ливерпуль ведет переговоры с Disney+, единственной компанией, которая может себе это позволить.

Ожидается, что в случае успеха, клуб получит от этой сделки около 10 млн фунтов.

Ранее также Почеттино рассказал, что нужно делать Мудрику, чтобы чаще играть.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

Статьи по теме

Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити
Футболисты Ливерпуля до последнего не знали об уходе Клоппа - журналист Футболисты Ливерпуля до последнего не знали об уходе Клоппа - журналист
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Нуньес установил необычное антидостижение АПЛ Нуньес установил необычное антидостижение АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

НБА15:34
Док Риверс будет руководить командой Востока на Матче всех звезд-2024
Европа15:25
Челси активизировал попытки продать Лукаку
Олимпийские виды15:15
Чемпионат мира по водным видам спорта: украинки взяли медаль в акробатической программе командного артистического плавания
Водные15:07
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта
Киберспорт15:06
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матча Monte - GamerLegion
Украина14:59
Шахтер объявил о подписании грузинского защитника
Европа14:41
"Большой труд и много падений": Яремчук объяснил свое эмоциональное празднование гола
Украина14:36
Пятов весело отреагировал на список кумиров своего преемника
Олимпийские виды13:58
Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: Лискун вышла в полуфинал прыжков с 10-метровой вышки
Европа13:47
Экс-игрок Арсенала призвал футбол привлечь внимание к проблемам экологии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK