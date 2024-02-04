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Почеттино - о Мудрике: Ему нужно прибавлять, это командная игра, а не теннис

Тренер объяснил, почему украинец нечасто попадает в старт.
Сегодня, 11:35
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Маурисио Почеттино объяснил, почему Михаил Мудрик нечасто попадает в стартовый состав.

По слвоам аргентинского специалиста, украинцу нужно прибавлять, если он хочет постоянно играть. Также нужно быстрее адаптироваться и прибавлять в командной игре.

"Он попал в старт на матч с Мидлсбро, который был для нас одним из важнейших. Да, сейчас Мудрик в запасе. Слушайте, речь идет о форме – сохраняешь ли ты ее, лучший ли ты на каждой тренировке. Наш штаб за меритократию: играть будут футболисты, которые будут лучшими на поле.

Мудрик – молодой парень, перешел год назад. Мы знаем обстоятельства. Конечно, ему нужно прибавлять. У него потрясающие качества и потенциал, но это командная игра, а не теннис.

У нас есть игроки, которым нужно проявлять себя командно. Нужно адаптироваться и играть на команду. Ему нужно адаптироваться, а на все это нужно время", – приводит слова тренера Evening Standard.

Ранее также сообщалось, что африканская сборная пытается переманить юниора Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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