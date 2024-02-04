Африканская сборная хочет переманить к себе одного из главных открытий сезона

Сборная Ганы связалась с Кобби Майну, предложив ему место в команде, пишет 90Min.

18-летний хавбек МЮ стал одним из главных открытий сезона, а также чуть ли не единственным светлым пятном "дяьволов".

Кобби родился и вырос в Стокпорте, но его родители переехали в Британию из Ганы, что дает игроку право выступить за африканскую сборную.

При этом Майну играл за сборную Англии на всех молодежных уровнях, включая U-19, а с учетом его формы, он вполне может рассчитывать, что Саутгейт возьмет его на Евро-2024.

Напомним, что Гана показала очень слабый результат на текущем розыгрыше Кубка ариканских наций, покинув турнир на групповой стадии.

Ранее также сообщалось, что капитан МЮ отклонил серьезное предложение из Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!