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Футбол

Африканская сборная хочет переманить к себе одного из главных открытий сезона

Кобби Майну предложили выступать за сборную Ганы.
Сегодня, 10:30
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Сборная Ганы связалась с Кобби Майну, предложив ему место в команде, пишет 90Min.

18-летний хавбек МЮ стал одним из главных открытий сезона, а также чуть ли не единственным светлым пятном "дяьволов".

Кобби родился и вырос в Стокпорте, но его родители переехали в Британию из Ганы, что дает игроку право выступить за африканскую сборную.

При этом Майну играл за сборную Англии на всех молодежных уровнях, включая U-19, а с учетом его формы, он вполне может рассчитывать, что Саутгейт возьмет его на Евро-2024.

Напомним, что Гана показала очень слабый результат на текущем розыгрыше Кубка ариканских наций, покинув турнир на групповой стадии.

Ранее также сообщалось, что капитан МЮ отклонил серьезное предложение из Саудовской Аравии.

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