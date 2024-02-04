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Капитан Манчестер Юнайтед отклонил астрономическое предложение из Саудовской Аравии

Бруну Фернандешу интересней выступать в Европе.
Сегодня, 09:35
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Бруну Фернандеш отказался от переезда в Саудовскую Аравию, пишет teamtalk.

Ни для кого не секрет, что португалец стал одной из целей для саудовских клубов, однако пока покидать Европу Бруну не планирует.

Издание утверждает, что зимой капитан МЮ получил огромнейшее предложение от Аль-Хилаля, которым является основныым претендентом на игрока.

Однако хавбек, недолго думая, отклонил предложение, Бруну намерен как минимум еще несколько лет играть в Европе, пока он даже не задумывается о переезде на Восток.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок МЮ мог вернуться в АПЛ.

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