Де Хеа зимой интересовался клуб АПЛ
Давид мог оказаться в Ноттингем Форест.
Испанский голкипер Давид де Хеа зимой мог оказаться в клубе АПЛ.
Как сообщает авторитетное английское издание The Athletic, местный аутсайдер элитного дивизиона Ноттингем Форест предлагал вратарю контракт, но получил отказ.
Также "лесники" пытались приобрести Аарона Рамсдейла и Куивина Келлегера, однако Арсенал и Ливерпуль соответственно отказались продавать своих дублеров и коллективу Нуну Эшпириту Санту в итоге пришлось остановиться на бельгийском вратаре Матсе Сельсе.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что у де Геа есть предложение из Саудовской Аравии.
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