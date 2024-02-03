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Де Хеа зимой интересовался клуб АПЛ

Давид мог оказаться в Ноттингем Форест.
Вчера, 23:08
Давид де Хеа / Getty Images
Давид де Хеа / Getty Images

Испанский голкипер Давид де Хеа зимой мог оказаться в клубе АПЛ.

Как сообщает авторитетное английское издание The Athletic, местный аутсайдер элитного дивизиона Ноттингем Форест предлагал вратарю контракт, но получил отказ.

Также "лесники" пытались приобрести Аарона Рамсдейла и Куивина Келлегера, однако Арсенал и Ливерпуль соответственно отказались продавать своих дублеров и коллективу Нуну Эшпириту Санту в итоге пришлось остановиться на бельгийском вратаре Матсе Сельсе.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что у де Геа есть предложение из Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Давид Де Хеа Ноттингем Форест

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