Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Экс-голкипер МЮ Давид де Хеа, похоже, наконец найдет себе новую команду.

Как сообщает издание Daily Mail, испанский голкипер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Де Хеа ведет переговоры с Аль-Шабабом.

Читай также: Моуринью не примет предложение саудовского клуба - журналист

Детали потенциального личного контракта такие, как срок соглашения или финансовые детали остаются неизвестными.

В данный момент 33-летний Давид находится без клуба после того, как его договоренность с Манчестер Юнайтед истекла летом прошлого года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!