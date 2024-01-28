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Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Испанец ведет переговоры с Аль-Шабабом.
Сегодня, 12:50
Давид де Хеа / Getty Images
Давид де Хеа / Getty Images

Экс-голкипер МЮ Давид де Хеа, похоже, наконец найдет себе новую команду.

Как сообщает издание Daily Mail, испанский голкипер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Де Хеа ведет переговоры с Аль-Шабабом.

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Детали потенциального личного контракта такие, как срок соглашения или финансовые детали остаются неизвестными.

В данный момент 33-летний Давид находится без клуба после того, как его договоренность с Манчестер Юнайтед истекла летом прошлого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Де Хеа Саудовская Аравия

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