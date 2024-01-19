Моуринью не примет предложение саудовского клуба - журналист

Однако предложение действительно поступило.

Жозе Моуринью не возглавит саудовский клуб, пишет журналист Sky Анджело Манджанте.

Напомним, ранее португалец был уволен из Ромы, и теперь является приоритетной целью для многих клубов не только из Европы.

Журналист подтвердил информацию, что Моуринью получил предложение от Аль-Шабабба, однако принимать он ее не намерен.

Вполне ожидаемо, что чемпионат Саудовской Аравии не соответствует амбициям и ожиданиям португальца.

Ранее также сообщалось, что бывший партнер Роналду может пополнить состав Ан-Насра.

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