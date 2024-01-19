Роналду предложил Ан-Насру подписать его бывшего партнера

Все вероятней, что Каземиро уедет на Ближний Восток.

Криштиану Роналду посоветовал Ан-Насру подписать Каземиро, утверждает teamtalk.

В клубе прислушиваются к мнению португальца, а потому, вероятно, стоит ожидать, что саудовцы попробуют провернуть этот трансфер.

Контракт бразильца с МЮ рассчитан до 2026 года, однако в клубе уже сейчас на него не особо рассчитывают. Также ранее сам Каземиро проявлял интерес к переходу на Ближний Восток.

Ради бразильца Ан-Наср готов отпустить купленного ранее Секо Фофана, который на фоне этих слухов также заинтересовал ряд европейских клубов.

Ранее также сообщалось, что Роналду заработал три награды на Globe Soccer Awards-2024.

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