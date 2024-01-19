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Globe Soccer Awards-2024: Холанд - лучший игрок, Гвардиола - лучший тренер

И ни одной награды для Лионеля Месси.
Сегодня, 19:55
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В пятницу, 19 января, в Дубаи состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards-2024.

В этом году на церемонии было вручено огромное количество различных наград, так что мы выделим только самые основные.

Джуд Беллингем получил награду в номинации "Восходящая звезда", обойдя Ямаля, Гави, Гвардиола и других молодых игроков.

Лучшим голкипером был признан Эдерсон, которому конкуренцию составляли Яссин Буну и Тибо Куртуа.

Манчестер Сити в целом забрал целый ворох наград: "горожане" стали лучшим клубом, Гвардиола - лучшим тренером, Родри - лучшим полузащитником, а Эрлинг Холанд опередил Месси и был признан лучшим игроком года.

Также из интересного стоит отметить три награды Криштиану Роналду, он был назван лучшим бомбардиром года, также лучшим игроком на Ближнем Востоке, а еще португальца выбрали как самого любимого фанатами футболиста.

Ранее, напомним, авторитетный портал назвал Шевченко лучшим футболистом Серии А 2000-х.

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