Globe Soccer Awards-2024: Холанд - лучший игрок, Гвардиола - лучший тренер
В пятницу, 19 января, в Дубаи состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards-2024.
В этом году на церемонии было вручено огромное количество различных наград, так что мы выделим только самые основные.
Джуд Беллингем получил награду в номинации "Восходящая звезда", обойдя Ямаля, Гави, Гвардиола и других молодых игроков.
Лучшим голкипером был признан Эдерсон, которому конкуренцию составляли Яссин Буну и Тибо Куртуа.
Манчестер Сити в целом забрал целый ворох наград: "горожане" стали лучшим клубом, Гвардиола - лучшим тренером, Родри - лучшим полузащитником, а Эрлинг Холанд опередил Месси и был признан лучшим игроком года.
Также из интересного стоит отметить три награды Криштиану Роналду, он был назван лучшим бомбардиром года, также лучшим игроком на Ближнем Востоке, а еще португальца выбрали как самого любимого фанатами футболиста.
Ранее, напомним, авторитетный портал назвал Шевченко лучшим футболистом Серии А 2000-х.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!