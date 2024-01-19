Авторитетный портал назвал Шевченко лучшим футболистом Серии А 2000-х годов
Портал FourFourTwo, известный своими различными рейтингами, составил топ лучших футболистов Серии А 2000-х годов.
Весь рейтинг, ожидаемо, состоит из игроков топовых итальянских клубов - Ювентуса и Милана. И только один игрок не играл ни в одном из двух клубов.
На девятое место редакторы FourFourTwo поставили бессменного лидера и капитана Ромы Франческо Тотти.
А вот на первом месте, обойдя таких легенд, как Мальдини, Дель Пьеро и другие, расположился Андрей Шевченко.
"Ему не понадобилось много времени, чтобы обеспечить культовый статус на Сан-Сиро, поскольку Шевченко забивал 24 гола в каждом из своих первых двух сезонов в Серии А, где он выиграл титул лучшего бомбардира в сезонах 1999/2000 и 2003/2004 годов, а также Скудетто в последней кампании," - объяснили свой выбор редакторы.
Лучшие игроки Серии А 2000-х годов по версии FourFourTwo
- Андрей Шевченко (Милан)
- Кака (Милан)
- Джанлуиджи Буффон (Парма, Ювентус)
- Андреа Пирло (Брешия, Интер, Милан)
- Фабио Каннаваро (Парма, Интер, Ювентус)
- Алессандро Дель Пьеро (Ювентус)
- Паоло Мальдини (Милан)
- Алессандро Неста (Лацио, Милан)
- Франческо Тотти (Рома)
- Павел Недвед (Лацио, Ювентус)
Ранее также сообщалось, что у итальянских клубов появился конкурент на Судакова.
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