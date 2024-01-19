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Авторитетный портал назвал Шевченко лучшим футболистом Серии А 2000-х годов

Андрей Николаевич обошел многих звезд того времени.
Сегодня, 18:36
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Портал FourFourTwo, известный своими различными рейтингами, составил топ лучших футболистов Серии А 2000-х годов.

Весь рейтинг, ожидаемо, состоит из игроков топовых итальянских клубов - Ювентуса и Милана. И только один игрок не играл ни в одном из двух клубов.

На девятое место редакторы FourFourTwo поставили бессменного лидера и капитана Ромы Франческо Тотти.

А вот на первом месте, обойдя таких легенд, как Мальдини, Дель Пьеро и другие, расположился Андрей Шевченко.

"Ему не понадобилось много времени, чтобы обеспечить культовый статус на Сан-Сиро, поскольку Шевченко забивал 24 гола в каждом из своих первых двух сезонов в Серии А, где он выиграл титул лучшего бомбардира в сезонах 1999/2000 и 2003/2004 годов, а также Скудетто в последней кампании," - объяснили свой выбор редакторы.

Лучшие игроки Серии А 2000-х годов по версии FourFourTwo

  1. Андрей Шевченко (Милан)
  2. Кака (Милан)
  3. Джанлуиджи Буффон (Парма, Ювентус)
  4. Андреа Пирло (Брешия, Интер, Милан)
  5. Фабио Каннаваро (Парма, Интер, Ювентус)
  6. Алессандро Дель Пьеро (Ювентус)
  7. Паоло Мальдини (Милан)
  8. Алессандро Неста (Лацио, Милан)
  9. Франческо Тотти (Рома)
  10. Павел Недвед (Лацио, Ювентус)

Ранее также сообщалось, что у итальянских клубов появился конкурент на Судакова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко

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