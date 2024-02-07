Мудрик хотел зимой уйти из Челси
Украинец хотел уйти в аренду, чтобы набрать форму.
Михаил Мудрик хотел уйти из Челси в январе, пишет FootballTransfers.
Украинский вингер попросил клуб отправить его в аренду, чтобы он мог спокойно набрать форму.
Однако руководство сообщило Мудрику, что в данный момент подобный вариант невозможен. Более конкрентные причины неизвестны.
Напомним, что ранее с агентами игроками связывалась Бавария, но, похоже, тоже получила отказ от Челси, потому даже не стала делать предложение.
В текущем сезоне Михаил Мудрик в 25-ти матчаз отметился четырьмя голами и тремя ассистами.
Ранее также сообщалось, что игроки Челси разочарованы текущей ситуацией.
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