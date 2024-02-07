Мудрик хотел зимой уйти из Челси

Украинец хотел уйти в аренду, чтобы набрать форму.

Михаил Мудрик хотел уйти из Челси в январе, пишет FootballTransfers.

Украинский вингер попросил клуб отправить его в аренду, чтобы он мог спокойно набрать форму.

Однако руководство сообщило Мудрику, что в данный момент подобный вариант невозможен. Более конкрентные причины неизвестны.

Напомним, что ранее с агентами игроками связывалась Бавария, но, похоже, тоже получила отказ от Челси, потому даже не стала делать предложение.

В текущем сезоне Михаил Мудрик в 25-ти матчаз отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что игроки Челси разочарованы текущей ситуацией.

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