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Ряд игроков Челси разочарованы развитием проекта

Футболисты "синих" жалеют, что подписали такие долгосрочные контракты с клубом.
Сегодня, 15:20
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

У лондонского Челси начались проблемы с микроклиматом в раздевалке.

Как сообщает издание The Athletic, ряд игроков клуба разочарованы развитием проекта и сожалеют о своем решении подписать долгосрочный контракт.

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Среди таких игроков может быть и Михаил Мудрик, договор которого с "синими" действителен до 2031 года. Такие же контракты у Николя Джексона, Мойзеса Кайседо и Энцо Фернандеса.

Всего на год меньший срок соглашения у таких игроков, как Коул Палмер и Бенуа Бадьяшиль.

Также непонятно, что происходит в тренировочном процессе "синих". Несколько источников на условиях анонимности рассказали The Athletic, что тактические занятия являются "крайне ограниченными", а футболистам приходится "играть спонтанно", но в то же время другие люди приближенные к клубу это отрицают.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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