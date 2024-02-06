Ряд игроков Челси разочарованы развитием проекта

Футболисты "синих" жалеют, что подписали такие долгосрочные контракты с клубом.

У лондонского Челси начались проблемы с микроклиматом в раздевалке.

Как сообщает издание The Athletic, ряд игроков клуба разочарованы развитием проекта и сожалеют о своем решении подписать долгосрочный контракт.

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Среди таких игроков может быть и Михаил Мудрик, договор которого с "синими" действителен до 2031 года. Такие же контракты у Николя Джексона, Мойзеса Кайседо и Энцо Фернандеса.

Всего на год меньший срок соглашения у таких игроков, как Коул Палмер и Бенуа Бадьяшиль.

Также непонятно, что происходит в тренировочном процессе "синих". Несколько источников на условиях анонимности рассказали The Athletic, что тактические занятия являются "крайне ограниченными", а футболистам приходится "играть спонтанно", но в то же время другие люди приближенные к клубу это отрицают.

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