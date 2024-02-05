Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино, если уволит его

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино продолжает свою работу в клубе, несмотря на неутешительные результаты.

Как сообщает Daily Mail, "синие", если захотят уволить тренера должны будут заплатить ему и его тренерскому штабу компенсацию в размере 10 миллионов фунтов.

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Отмечается, что у Челси сейчас проблемы с финансами, из-за которых они продают футболистов.

В турнирной таблице АПЛ Челси идет на 11-м месте, имея 31 очко.

Ранее сообщалось, что лондонцы не собираются снова менять тренера по ходу сезона.

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