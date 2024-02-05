iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино, если уволит его

Аргентинец получит хорошую компенсацию.
Вчера, 23:44
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино продолжает свою работу в клубе, несмотря на неутешительные результаты.

Как сообщает Daily Mail, "синие", если захотят уволить тренера должны будут заплатить ему и его тренерскому штабу компенсацию в размере 10 миллионов фунтов.

Читай также: Звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона

Отмечается, что у Челси сейчас проблемы с финансами, из-за которых они продают футболистов.

В турнирной таблице АПЛ Челси идет на 11-м месте, имея 31 очко.

Ранее сообщалось, что лондонцы не собираются снова менять тренера по ходу сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Боттас прокомментировал потенциальное возвращение в Мерседес после перехода Хэмилтона в Феррари Боттас прокомментировал потенциальное возвращение в Мерседес после перехода Хэмилтона в Феррари
АПЛ установила новый рекорд по количеству забитых голов за один тур АПЛ установила новый рекорд по количеству забитых голов за один тур
Эн-Несири своим дублем в ворота Райо Вальекано передвинул Севилью подальше от зоны вылета Эн-Несири своим дублем в ворота Райо Вальекано передвинул Севилью подальше от зоны вылета
IEM Katowice 2024: Heroic сенсационно выбили Vitality, NaVi и Monte прошли дальше IEM Katowice 2024: Heroic сенсационно выбили Vitality, NaVi и Monte прошли дальше
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка против Манчестер Сити, Рома примет Кальяри
просмотров

Последние новости

Формула 101:08
Боттас прокомментировал потенциальное возвращение в Мерседес после перехода Хэмилтона в Феррари
Европа00:41
АПЛ установила новый рекорд по количеству забитых голов за один тур
Европа00:17
Эн-Несири своим дублем в ворота Райо Вальекано передвинул Севилью подальше от зоны вылета
Киберспорт00:09
IEM Katowice 2024: Heroic сенсационно выбили Vitality, NaVi и Monte прошли дальше
Киберспорт00:01
NaVi мощно переехали турок и сыграют в матче за плей-офф
Вчера, 23:58
Европа23:58
Хет-трик Фодена позволил Манчестер Сити одержать волевую победу над Брентфордом с Ярмолюком
Европа23:48
Рома выиграла третий матч подряд под руководством Де Росси, разгромив Кальяри
Европа23:44
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино, если уволит его
Европа23:23
"А когда?": Эдегор ответил на критику своего празднования победы над Ливерпулем
Бокс23:20
"Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK