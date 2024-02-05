Звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле проиграл Вулверхэмптону (2:4).

После поединка полузащитника "синих" Коул Палмер не стал унывать плохому результату. Он вместе с друзьями отправился в ночной клуб.

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Отметим, что в поединке с Вулверхэмптоном Палмер забил первый гол в матче и провел на поле все 90 минут. Он является лучшим бомбардиром команды с 10 голами.

Ранее сообщалось, что Мудрик вызвал навязчивого фаната сыграть один на один.

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