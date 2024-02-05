Челси не собирается снова менять тренера по ходу сезона

Руководство Челси, несмотря на недавние сообщения, пока что не планирует увольнять Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

Как сообщает The Telegraph, "пенсионеры" не хотят в очередной раз менять наставника по ходу сезона, не глядя на то, какие результаты сейчас демонстрирует команда.

Однако это не значит, что работа Почеттино находится в безопасности. По информации издания, судьба 51-летнего аргентинца будет решаться по окончанию сезона. Чтобы сохранить работу, ему нужно улучшить как игру, так и результаты команды до конца сезона-2023/24.

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Спасти свое место в клубе Почеттино также сможет в том случае, если "синие" квалифицируются в какой-либо из еврокубков.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Челси уволил с поста главного тренера сначала Томаса Тухеля, а потом Грэма Поттера, заменившего немца.

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