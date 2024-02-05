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Центрбек Манчестер Юнайтед избежал худшего сценария с травмой колена

При этом манкунианцы все равно не смогут рассчитывать на игрока примерно несколько месяцев.
Сегодня, 18:38
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

В матче 23-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом (3:0) травму колена получил Лисандро Мартинес, который лишь недавно вернулся в игру.

В середине второго тайма на ногу 26-летнего аргентинца упал Владимир Цоуфал. Защитник попытался продолжить матч, однако спустя несколько минут он все же был заменен.

Как сообщает Фабрицио Романо, Мартинес избежал худшего сценария с разрывом крестообразной связки правого колена.

По информации источника, все обошлось растяжением боковой связки, то есть, игроку не потребуется операция. Поэтому сезон для Лисандро еще не окончен, он сможет вернуться через полтора-два месяца после международной паузы в марте.

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Ранее стало известно, что воспитанник Манчестер Юнайтед продолжит свою карьеру в необычном чемпионате.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Лисандро Мартинес

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