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Австрийский клуб выкупил защитника молодежной сборной Украины

Таловеров получил шанс закрепиться в команде на полноценной основе.
Сегодня, 17:43
Максим Таловеров / ЛАСК
Максим Таловеров / ЛАСК

Австрийский ЛАСК официально объявил о подписании украинского защитника Максима Таловерова.

Стороны заключили соглашение до лета 2027 года.

Отметим, что ранее контракт украинца принадлежал пражской Славии. ЛАСК активировал опцию выкупа, которая была предусмотрена в арендном соглашении. Ориентировочно клуб заплатит около 1 миллиона евро.

Первую половину сезона-2023/24 Максим выступал за ЛАСК на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, в которых забил один гол.

Ранее Шахтер объявил о подписании грузинского защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Максим Таловеров

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