Австрийский клуб выкупил защитника молодежной сборной Украины
Таловеров получил шанс закрепиться в команде на полноценной основе.
Австрийский ЛАСК официально объявил о подписании украинского защитника Максима Таловерова.
Стороны заключили соглашение до лета 2027 года.
Maksym #Talovierov bleibt Schwarz-Weißer ⚫️⚪️— LASK (@LASK_Official) February 5, 2024
📰 Alle Infos: https://t.co/jda5Yz3gTu #inundaut pic.twitter.com/o9YrVtz8Y8
Отметим, что ранее контракт украинца принадлежал пражской Славии. ЛАСК активировал опцию выкупа, которая была предусмотрена в арендном соглашении. Ориентировочно клуб заплатит около 1 миллиона евро.
Первую половину сезона-2023/24 Максим выступал за ЛАСК на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, в которых забил один гол.
Ранее Шахтер объявил о подписании грузинского защитника.
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