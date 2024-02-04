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Шахтер объявил о подписании грузинского защитника

Лука Лачабидзе перебрался в стан "горняков".
Сегодня, 14:59
Лука Лацабидзе / shakhtar.com
Лука Лацабидзе / shakhtar.com

Донецкий Шахтер оформил второе подписание в зимнее трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба клуба, "горняки" усилились грузинским центральным защитником Лукой Лачабидзе из Динамо Тбилиси. Сумма трансфера не сообщается.

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Контракт с 19-летним футболистом подписан на 5 лет. Финансовые детали не уточняются.

В прошедшем сезоне Лачабидзе провел 4 матча за основную команду и 22 матча за дубль столичного клуба, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о подписании бразильского вингера Кевина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Тбилиси

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