Шахтер объявил о подписании грузинского защитника
Лука Лачабидзе перебрался в стан "горняков".
Донецкий Шахтер оформил второе подписание в зимнее трансферное окно.
Как сообщает пресс-служба клуба, "горняки" усилились грузинским центральным защитником Лукой Лачабидзе из Динамо Тбилиси. Сумма трансфера не сообщается.
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Контракт с 19-летним футболистом подписан на 5 лет. Финансовые детали не уточняются.
В прошедшем сезоне Лачабидзе провел 4 матча за основную команду и 22 матча за дубль столичного клуба, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Шахтер объявил о подписании бразильского вингера Кевина.
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