Экс-звезда Манчестер Юнайтед нашел себе новый клуб

Джесси Лингард прибыл для медосмотра в Южную Корею, пишет teamtalk.

В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр и подписать контракт с ФК Сеул.

Ранее экс-вингер МЮ, не игравший семь месяцев, вел переговоры с Аль-Иттифаком, с клубами МЛС и даже европейскими командами, но предпочел переезд в Корею.

Сеул предложил Джесси "выгодный" двухлетний контракт с опцией продления еще на год. Зарплата игрока оказалась решающим фактором, который заставил Лингарда сделать окончательный выбор.

Ранее также сообщалось, что Рэтклифф уже начал переговоры с некоторыми тренерами.

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