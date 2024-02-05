Рэтклифф налаживает контакты с двумя топ-тренерами

У тен Хага остается все меньше времени, чтобы доказать свою профпригодность.

Сэр Джим Рэтклифф готовится к возможной замене Эрика тен Хага, пишет teamtalk.

Манчестер Юнайтед выиграл два последних матча, что сняло большую часть давления на нидерландца, однако шестое место и ранний вылет из ЛЧ все так же не устраивают руководство.

Если команда существенно не прибавит во второй половине сезоне, Рэтклифф может принять решение о смене тренера. Более того, многие люди в клубе после назначения Рэтклиффа уже приготовились к отставке тен Хага.

INEOS все же не собирается спешить и даст тренеру достаточно времени, чтобы продемонстрировать результат. Однако также и готовит план Б.

Сообщается, что Рэтклифф связался с представителями Антонио Конте и Хулена Лопетеги, проведя с ними предварительные переговоры. Оба работали на наивысшем уровне и выигрывали трофеи, но с итальянцем будет сложнее договориться, так как он не хочет покидать родную страну.

При этом Рэтклифф не будет вступать с ними в конкретные переговоры, пока будущее тен Хага не будет решено окончательно.

Ранее также сообщалось, что Дэвид Мойес установил антирекорд АПЛ.

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