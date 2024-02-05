Мойес установил антирекорд АПЛ

Дэвид Мойес стал обладателем довольно обидного антирекорда в АПЛ.

В воскресенье, 4 февраля, Вест Хэм под руководством шотландского тренера разгромно уступил Манчестер Юнайтед.

Это поражение стало для Мойеса 239-м в рамках АПЛ, что больше, чем у любого другого тренера.

Кроме того статистика шотландца против МЮ также оставляет желать лучшего. Мойес не выигрывает у "дьяволов" в гостевых матчах уже 17 игр кряду - 13 поражений и 4 ничьих.

Ранее также сообщалось, что лидер Челси установил клубный рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!