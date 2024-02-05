Мойес установил антирекорд АПЛ
На счету шотландца 239 поражений.
Дэвид Мойес стал обладателем довольно обидного антирекорда в АПЛ.
В воскресенье, 4 февраля, Вест Хэм под руководством шотландского тренера разгромно уступил Манчестер Юнайтед.
Это поражение стало для Мойеса 239-м в рамках АПЛ, что больше, чем у любого другого тренера.
Кроме того статистика шотландца против МЮ также оставляет желать лучшего. Мойес не выигрывает у "дьяволов" в гостевых матчах уже 17 игр кряду - 13 поражений и 4 ничьих.
Ранее также сообщалось, что лидер Челси установил клубный рекорд.
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