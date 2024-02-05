iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мойес установил антирекорд АПЛ

На счету шотландца 239 поражений.
Сегодня, 10:27
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images

Дэвид Мойес стал обладателем довольно обидного антирекорда в АПЛ.

В воскресенье, 4 февраля, Вест Хэм под руководством шотландского тренера разгромно уступил Манчестер Юнайтед.

Это поражение стало для Мойеса 239-м в рамках АПЛ, что больше, чем у любого другого тренера.

Кроме того статистика шотландца против МЮ также оставляет желать лучшего. Мойес не выигрывает у "дьяволов" в гостевых матчах уже 17 игр кряду - 13 поражений и 4 ничьих.

Ранее также сообщалось, что лидер Челси установил клубный рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Мойес

Статьи по теме

Вест Хэм может сменить тренера по итогам сезона Вест Хэм может сменить тренера по итогам сезона
Тренер Вест Хэма не исключил возможность подписания экс-хавбека Манчестер Юнайтед Тренер Вест Хэма не исключил возможность подписания экс-хавбека Манчестер Юнайтед
Вест Хэм уволит Мойеса в случае поражения в финале Лиги конференций Вест Хэм уволит Мойеса в случае поражения в финале Лиги конференций
Тренер команды АПЛ предупредил своих игроков не устраивать шоу финтов в стиле Антони Тренер команды АПЛ предупредил своих игроков не устраивать шоу финтов в стиле Антони
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Футбол13:20
Очередная зрада: стало известно, кто из мировых звезд поедет на турнир на болота
Европа13:19
Бывший тренер Баварии готов возглавить Барселону
ММА12:54
Чемпион UFC признал важность Макгрегора для ММА
Формула 112:45
"Не Феррари, но все команды с потенциалом": Журналист рассказал о четырех вариантах для Сайнса
Европа12:25
Анчелотти поделился деталями травмы Винисиуса перед матчем с Атлетико
Украина12:06
Определилось, на каком стадионе будет проводить матчи луганская Заря
Европа11:50
Довбик пройдет дополнительные обследования из-за жидкости в колене
Европа11:25
Рэтклифф налаживает контакты с двумя топ-тренерами
Европа11:21
Ван Дейк взял на себя всю ответственность за гол Мартинелли
Европа10:53
ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом мирового уровня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK