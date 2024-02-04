iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Челси установил клубный рекорд

Коул Палмер проводит уникальный сезон для игрока своего возраста.
Сегодня, 19:07
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Челси в матче 23-го тура АПЛ уступил Вулверхэмптону со счетом 2:4.

Однако, даже в этом матче нашлась щепотка позитива для фанов "синих" в виде очередного достижения Коула Палмера.

Английский вингер стал автором одного из забитых голов, что помогло ему установить клубный рекорд. Палмер стал первым в истории лондонцев игроком в возрасте до 21 года, забившим десять и более голов в рамках чемпионата Англии в одном сезоне.

Всего на счету Коула 29 матчей во всех турнирах на клубном уровне и 14 голов и 7 ассистов в них.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Коул Палмер

Статьи по теме

Почеттино: Мне жаль фанатов Челси, мы не соответствуем истории клуба Почеттино: Мне жаль фанатов Челси, мы не соответствуем истории клуба
Ассист Мудрика не помог Челси добыть очки в матче с Вулверхэмптоном Ассист Мудрика не помог Челси добыть очки в матче с Вулверхэмптоном
Клуб АПЛ повторил необычное достижение Челси Клуб АПЛ повторил необычное достижение Челси
Почеттино рассказал, в каком игроке нуждается Челси Почеттино рассказал, в каком игроке нуждается Челси
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа21:07
"Защищались, как команда паба": Легенда МЮ раскритиковала игру Ливерпуля
Европа20:49
Лунин - в стартовом составе Реала на мадридское дерби с Атлетико
Европа20:31
Арсенал оказался сильнее в матче против Ливерпуля, где команды обменялись курьезными голами
Европа20:25
Неожиданный трансфер: Милан хотел нанять легенду тенниса в качестве мотиватора и психолога
Европа20:14
Тен Хаг: Манчестер Юнайтед ждет очень светлое будущее
Европа20:01
Почеттино: Мне жаль фанатов Челси, мы не соответствуем истории клуба
Европа19:42
Экс-игрок сборной Аргентины объявил о завершении карьеры
НБА19:22
Голден Стэйт интересовался обменом "Лысой Мамбы" из Чикаго
Европа19:07
Лидер Челси установил клубный рекорд
Европа18:38
Тен Хаг оценил травму ключевого защитника МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK