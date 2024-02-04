Лидер Челси установил клубный рекорд

Челси в матче 23-го тура АПЛ уступил Вулверхэмптону со счетом 2:4.

Однако, даже в этом матче нашлась щепотка позитива для фанов "синих" в виде очередного достижения Коула Палмера.

Английский вингер стал автором одного из забитых голов, что помогло ему установить клубный рекорд. Палмер стал первым в истории лондонцев игроком в возрасте до 21 года, забившим десять и более голов в рамках чемпионата Англии в одном сезоне.

Всего на счету Коула 29 матчей во всех турнирах на клубном уровне и 14 голов и 7 ассистов в них.

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