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Челси - Вулверхэмптон: обзор и результат матча чемпионата Англии

На этот раз "волки" смогли забить 4, а не пропустить.
Сегодня, 18:09
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле встретился с Вулверхэмптоном.

"Синие" открыли счет в матче, но дальше в их исполнении зрители увидели сплошной ужас, а не игру.

Уже через 3 минуты после гола Коула Палмера счет сравнял Матеус Кунья. Игроки Вулверхэмптона начали свою контратаку после ужасной ошибки Мойзеса Кайседо, а отличившийся голом бразилец был совершенно один на пороге штрафной площадки, в то время, как его партнера, отдавшего ассист, окружало 4 игрока лондонцев.
До конца первой половины игры коллектив Маурисио Почеттино забил еще раз, но на этот раз гол был в их собственные ворота. Не повезло Акселю Дисаси, от которого мяч отрыкошетил после удара Райана Аит-Нури.

Третий гол организовали уже упомянутые Аит-Нури и Кунья. Марокканец пронесся по флангу и отпасовал на бразильца, который воспользовался тем, что защитники Челси не контролировали пространство за своими спинами и легко переправил мяч в ворота Джордже Петровича.

Забили "волки" и четвертый мяч в этом матче. Его автором снова стал Кунья, форвард на этот раз реализовал пенальти.

Отметим, что на 72-й минуте на поле появился Михаил Мудрик. На момент выхода украинца счет был 1:3, в пропущенном голе вины украинца не было, а вот организовать забитый мяч он сумел, ведь отдал ассист на Тьяго Силву с подачи углового.

У Челси было достаточно времени, чтобы забить хотя бы еще один после второго взятия ворот, ведь судья добавил 10 минут, но этого не произошло, поэтому, после финального свистка счет на табло был 2:4 в пользу гостей.

Статистика матча чемпионата Англии Челси - Вулверхэмптон

Челси - Вулверхэмптон 2:4

Голы: Палмер, 19, Силва, 86 - Кунья, 22, 63, 82, Дисаси (автогол), 42

xG:1.94 - 2.01
Удары: 15 - 14
Удары в створ ворот: 6 - 7
Владение мячом: 64% - 36%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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