Команда Миколенко приняла решение касательно будущего своего тренера

Внутри Эвертона приняли решение касательно судьбы Дэвида Мойеса на посту главного тренера.

Отмечается, что "ириски" продлят его контракт, все переговорные процессы запланированы на лето 2026 года. Внутри команды уверены, что тренер согласится продолжить работу с командой.

Напомним, что 62-летний наставник присоединился к команде в январе 2025 года. Тогда его назначили главным тренером Эвертона, так как команда находилась в таблице АПЛ в одном очке от зоны вылета. Шотландец справился с задачей и сохранил для "ирисок" место в Премьер-лиге.

В текущем сезоне после 31 тура команда, в которой играет Виталий Миколенко, идёт восьмой, и находиться в трёх очках от зоны Лиги чемпионов.

К слову, клуб Серии А может отправить своего нападающего в дубль.

