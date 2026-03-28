iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Команда Миколенко приняла решение касательно будущего своего тренера

"Ириски" предложат Мойесу новый контракт.
Сегодня, 08:27       Автор: Валентина Чорноштан
Дэвид Мойес / Getty Images

Внутри Эвертона приняли решение касательно судьбы Дэвида Мойеса на посту главного тренера.

Отмечается, что "ириски" продлят его контракт, все переговорные процессы запланированы на лето 2026 года. Внутри команды уверены, что тренер согласится продолжить работу с командой.

Напомним, что 62-летний наставник присоединился к команде в январе 2025 года. Тогда его назначили главным тренером Эвертона, так как команда находилась в таблице АПЛ в одном очке от зоны вылета. Шотландец справился с задачей и сохранил для "ирисок" место в Премьер-лиге.

В текущем сезоне после 31 тура команда, в которой играет Виталий Миколенко, идёт восьмой, и находиться в трёх очках от зоны Лиги чемпионов.

К слову, клуб Серии А может отправить своего нападающего в дубль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Дэвид Мойес

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Формула 110:31
Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии
Формула 110:15
Гран-при Японии: Антонелли выиграл второй поул подряд, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Теннис09:59
Виталий Сачко пробился в полуфинал Челленджера
НБА09:38
Леброн Джеймс совершил уникальный ассист в истории НБА
НХЛ09:18
НХЛ: Баффало проиграл Детройту, а Рейнджерс забили 6 голов
НБА08:53
НБА: Бостон справился с Атлантой, Майами уступил Кливленду
Европа08:27
Команда Миколенко приняла решение касательно будущего своего тренера
Европа08:07
Топ-форвард Барселоны в сфере интересов Ювентуса
Европа07:36
У Куртуа обнаружили ещё одну проблему, сроки восстановления затянутся
Европа07:16
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK