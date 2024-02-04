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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0: обзор матча и результат игры 04.02.2024

Молодое нападение манкунианцев демонстрирует прекрасную игру, не забывая при этом забивать.
Сегодня, 18:11
Хойлунд, Гарначо и Мэйну / Getty Images
Хойлунд, Гарначо и Мэйну / Getty Images

В воскресенье, 4 февраля, на Олд Траффорд прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сошлись Манчестер Юнайтед и Вест Хэм.

В середине первого тайма Расмус Хойлунд продолжил свою шикарную серию: датчанин здорово на замахе убрал оппонента и с линии штрафной поразил левый угол ворот Альфонса Ареоля. Хойлунд забил в своем четвертом матче АПЛ подряд.

Забавно, что в первые 45 минут доминировала команда Дэвида Мойеса (3 против 12 по ударам в пользу гостей). Но у нее были проблемы с точностью, так как потревожить Андре Онана удалось всего дважды.

После перерыва ситуация изменилась, игра стала более равной. Но в этот день забивать удалось лишь одной команде.

Уже на четвертой минуте второй половины манкунианцы удвоили преимущество (не без помощи соперника и удачи). Это Алехандро Гарначо решился на удар с левой нерабочей ноги. Мяч рикошетом от Найефа Агерда влетел в сетку ворот Лукаша Фабьянски, который в перерыве заменил Альфонса Ареоля.

Источник: Getty Images

Как бы "молотобойцы" не пытались вернуться в игру, сделать это у них все никак не получалось. Зато "красным дьяволам" удалось поставить точку в матче. И снова отличился Гарначо. 

МакТоминей и Хойлунд запрессинговали в центре поля Филлипса и отобрали у него мяч. Шотландец пробежал вперед и отдал передачу на Алехандро, который, даже несмотря на падение, сумел поразить дальний угол.

В итоге Манчестер Юнайтед добыл вторую победу подряд в АПЛ, за счет которой команда Эрика тен Хага обошла в таблице как раз-таки Вест Хэм. Теперь Юнайтед идет шестым, опережая своего соперника на два очка. 

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 23-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
Голы: Хойлунд, 23, Гарначо, 49, 84.

Ожидаемые голы (xG): 0,81 - 1,74
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 12 - 22
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 10 - 5

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 71), Шоу (Линделеф, 88) - Каземиро, Мэйну (МакТоминей, 64), Фернандеш - Гарначо, Хойлунд (Антони, 88), Рэшфорд.

Вест Хэм: Ареоля (Фабьянски, 46) - Цоуфал (Филлипс, 72), Зума, Агерд, Эмерсон - Альварес, Соучек (Корне, 72), Джонсон, Уорд-Прауз, Кудус - Боуэн.

Предупреждение: Соучек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Вест Хэм АПЛ

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