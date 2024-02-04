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Владельцы Челси рассматривают увольнение Почеттино и назначение Алонсо

"Синие" могут пойти на стремительные изменения на тренерском мостике.
Вчера, 23:33
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Лондонский Челси хочет решиться на смену тренера.

Как сообщает издание Sports Zone, "синие" рассматривают немедленное увольнение Маурисио Почеттино в связи с неудовлетворительными результатами по всем фронтам.

Вместо аргентинца владельцы столичного клуба хотели бы назначить новую звезду тренерского цеха и бывшего испанского футболиста Хаби Алонсо из Байера.

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Реакция 42-летнего специалиста, который с леверкузенцами ведет борьбу за чемпионство, на желание лондонцев пока остается неизвестной.

Отметим, что в АПЛ Челси идет на 11 позиции после 23 туров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Хаби Алонсо Маурисио Почеттино

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