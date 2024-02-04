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Почеттино: Мне жаль фанатов Челси, мы не соответствуем истории клуба

"Синие" все никак не найдут свою игру.
Сегодня, 20:01
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Челси потерпел второе поражение подряд в рамках АПЛ, проиграв на своем поле Вулверхэмптону со счетом 2:4.

Во время послематчевого интервью главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино принес свои извинения перед фанатами клуба, которые вынуждены наблюдать подобную картину.

"Мне жаль болельщиков. Мы ощущаем давление, и сейчас мы не соответствуем истории клуба, это правда. Мы должны принять и быть критическими. Мы не сдадимся", - цитирует аргентинца Фабрицио Романо.

Из-за поражения Челси опустился на одиннадцатую строчку таблицы чемпионата Англии, имея в активе 31 очко после 23-х сыгранных туров.

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Ранее стало известно, что лидер Челси стал обладателем нового клубного рекорда, благодаря своей результативности в молодом возрасте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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