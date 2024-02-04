Хойлунд: Месяц назад нас с Гарначо критиковали, но теперь между нами есть связь

Манчестер Юнайтед на своем поле уверенно разобрался с Вест Хэмом, обыграв соперника со счетом 3:0 в рамках 23-го тура АПЛ.

Это произошло благодаря голам двух молодых игроков передней линии: Расмус Хойлунд забил в свой 21-й день рождения, а Алехандро Гарначо оформил дубль.

После матча датский форвард вспомнил, как совсем недавно он с аргентинцем подвергались критике из-за того, что они не забивали.

"Помню, всего месяц назад было много разговоров о том, что мы с Гарначо не забиваем достаточно голов. Но мы оба молоды, мы растем с каждым днем. Вы уже сейчас можете видеть связь между нами", - цитирует футболиста Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Расмус Хойлунд принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись 10 голами и двумя результативными передачами.

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Благодаря победе над Вест Хэмом, Манчестер Юнайтед поднялся на шестое место таблицы чемпионата Англии, имея теперь 38 очков. В следующем туре команда Эрика тен Хага встретится с Астон Виллой, которая опережает ее на восемь баллов.

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