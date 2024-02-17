С бокалом вина: возлюбленная Месси показала милые фото с Лео
Пара провела романтический ужин.
Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси провел время с возлюбленной Антонеллой Рокуццо.
Пара провела романтический вечер, с которого девушка поделилась фотографиями.
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На одном из снимков аргентинец запечатлен с бокалом алкоголя.
Вторая фотография порадовала фанатов, ведь на ней Лео обнимается с Антонеллой.
Ранее сообщалось, что Месси снялся в рекламе пива вместе с легендой американского футбола и Тедом Лассо.
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