Месси снялся в рекламе пива вместе с легендой американского футбола и Тедом Лассо
Аргентинец продолжает зарабатывать в США.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси снялся в рекламе пива Michelob ULTRA.
Аргентинец в видеоролике по классике попросил бокал "холодненького", одного по злой иронии судьбы напиток закончился.
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Ввиду этого, Месси пришлось преодолеть непростой путь с мячом в ногах, обыгрывая на пляже соперников, пока бармен съездит в магазин за пивом.
Отметим, из звезд в данной рекламе засветился легендарный игрок американского футбола Дэн Марино, а также актер, исполняющий роль Теда Лассо в одноименном сериале.
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