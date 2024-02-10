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Месси снялся в рекламе пива вместе с легендой американского футбола и Тедом Лассо

Аргентинец продолжает зарабатывать в США.
Сегодня, 10:57
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси снялся в рекламе пива Michelob ULTRA.

Аргентинец в видеоролике по классике попросил бокал "холодненького", одного по злой иронии судьбы напиток закончился.

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Ввиду этого, Месси пришлось преодолеть непростой путь с мячом в ногах, обыгрывая на пляже соперников, пока бармен съездит в магазин за пивом.

Отметим, из звезд в данной рекламе засветился легендарный игрок американского футбола Дэн Марино, а также актер, исполняющий роль Теда Лассо в одноименном сериале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пиво Лионель Месси американский футбол

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