Леброн: Месси украсил МЛС своим присутствием

Легенда НБА в восторге от выступлений аргентинца в Америке.

Баскетболист Лейкерс Леброн Джеймс высказался о пребывании Лионеля Месси в американском чемпионате.

"Лионель Месси, величайший игрок в истории футбола, украсил МЛС своим присутствием, и для нас это очень многое меняет. Его приезд не только поднимает лигу на новый уровень, но и вдохновляет новое поколение футбольных фанатов в нашей стране".

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"Чтобы добиться того, чего добился Месси, нужны беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант. Я испытываю по отношению к нему только уважение и восхищение. Желаю ему всего наилучшего", – сказал американец в интервью ESPN.

Напомним, Месси перебрался в МЛС летом прошлого года на правах свободного агента.

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