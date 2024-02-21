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В Ренне власти ввели спорный запрет накануне матча с Миланом

В городе не хотят того, что ранее произошло в Ньюкасле и Париже.
Сегодня, 20:26
Итальянские фанаты / Getty Images
Итальянские фанаты / Getty Images

Власти Ренна ввели в городе странный запрет накануне матча местной команды с Миланом, пишет GFFN.

Власти города запретили надевать одежду или в целом пользоваться черно-красной атрибутикой - цветами Милана.

В городе боятся, что фанаты "россонери" могут повторить то, что случилось ранее в Ньюкасле, и не хотят рисковать жизнями местных болельщиков.

Инициатива в целом, правильная, если бы не одно "но": цвета Ренна - черный и красный. Властям пришлось срочно ижти на попятный и заявить, что запрет касается только итальянских болельщиков.

Ранее также сообщалось, что в МЮ подумают над возвращением Гринвуда.

 

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