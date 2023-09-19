Неизвестные напали на фанатов Ньюкасла в Милане

Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов неизвестные атаковали фанатов Ньюкасла, приехавших в Милан, пишет Daily Mail.

58-летнего фаната "сорок" доставили в одну из городских больниц с нождевыми ранениями. Он рассказал, что ночью на него напали неизвестные в масках с ножами.

После этого в социальных сетях многие другие английские болельщики рассказали, что ночью также на них пытались напасть люди с ножами.

Полиция начала расследование, но мотивы преступления неизвестны, поскольку ничего не было украдено.

"На троих из них сзади напала группа людей в балаклавах и масках, один получил тяжелое ножевое ранение. Они покидали фан-зону, направляясь в отель. К счастью, сейчас с ними все в порядке и они в стабильном состоянии", – рассказал родственник одного из пострадавших.

Ранее также сообщалось, что игроки МЮ устроили ссору в раздевалке после матча с Брайтоном.

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