iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неизвестные напали на фанатов Ньюкасла в Милане

Двое людей получили ножевые ранения.
Сегодня, 14:26
Фабиан Шер / Getty Images
Фабиан Шер / Getty Images

Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов неизвестные атаковали фанатов Ньюкасла, приехавших в Милан, пишет Daily Mail.

58-летнего фаната "сорок" доставили в одну из городских больниц с нождевыми ранениями. Он рассказал, что ночью на него напали неизвестные в масках с ножами.

После этого в социальных сетях многие другие английские болельщики рассказали, что ночью также на них пытались напасть люди с ножами.

Полиция начала расследование, но мотивы преступления неизвестны, поскольку ничего не было украдено.

"На троих из них сзади напала группа людей в балаклавах и масках, один получил тяжелое ножевое ранение. Они покидали фан-зону, направляясь в отель. К счастью, сейчас с ними все в порядке и они в стабильном состоянии", – рассказал родственник одного из пострадавших. 

Ранее также сообщалось, что игроки МЮ устроили ссору в раздевалке после матча с Брайтоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер разгромно проиграл Порту в Юношеской лиге УЕФА Шахтер разгромно проиграл Порту в Юношеской лиге УЕФА
Главный тренер Марселя может покинуть клуб после семи игр Главный тренер Марселя может покинуть клуб после семи игр
Анчелотти рассказал, кого считает фаворитом в ЛЧ Анчелотти рассказал, кого считает фаворитом в ЛЧ
Альфа Таури объявит пилотов на следующий сезон на Гран-при Японии Альфа Таури объявит пилотов на следующий сезон на Гран-при Японии
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:48
Шахтер разгромно проиграл Порту в Юношеской лиге УЕФА
Европа15:55
Главный тренер Марселя может покинуть клуб после семи игр
Лига Чемпионов15:28
Анчелотти рассказал, кого считает фаворитом в ЛЧ
Формула 115:07
Альфа Таури объявит пилотов на следующий сезон на Гран-при Японии
Европа14:42
Кейн был готов присоединиться к МЮ
Европа14:26
Неизвестные напали на фанатов Ньюкасла в Милане
Европа13:55
Защитник Реала пропустит мадридское дерби
Европа13:38
Два клуба нацелились на голкипера Арсенала после потери им места в основе
Европа13:34
Сборная Германии нашла нового главного тренера - источник
Бокс13:25
Фьюри назвал фаворита реванша Чжилей - Джойс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK