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Игроки МЮ устроили потасовку в раздевалке после матча с Брайтоном

Команда попыталась найти виноватых самостоятельно.
Сегодня, 12:27
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Несколько игроков Манчестер Юнайтед устроили ссоры в раздевалке после матча с Брайтоном, пишет 90Min.

Напомним, что МЮ был разгромлен "чайками", а после пяти туров команда тен Хага набрала всего шесть очков. Поражение от Брайтона стало уже третьим в сезоне.

Сразу после матча игроки устроили разборки прямо в раздевалке. Бруну Фернандшен сцепился со Скоттом Мактоминеем, который попал в стартовый состав, но не сумел себя проявить.

Также громкую ссору устроили Лисандро Мартинес и Виктор Линделоф, пытаясь найти ответственного за катастрофическую игру команды в обороне.

В текущем сезоне у клуба большое количество проблем вне поля, теперь, похоже, проблемы будут и в раздевалке.

Ранее, напомним, свою долю критики в очередной раз получил и лондонский Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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