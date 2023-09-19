Игроки МЮ устроили потасовку в раздевалке после матча с Брайтоном

Несколько игроков Манчестер Юнайтед устроили ссоры в раздевалке после матча с Брайтоном, пишет 90Min.

Напомним, что МЮ был разгромлен "чайками", а после пяти туров команда тен Хага набрала всего шесть очков. Поражение от Брайтона стало уже третьим в сезоне.

Сразу после матча игроки устроили разборки прямо в раздевалке. Бруну Фернандшен сцепился со Скоттом Мактоминеем, который попал в стартовый состав, но не сумел себя проявить.

Также громкую ссору устроили Лисандро Мартинес и Виктор Линделоф, пытаясь найти ответственного за катастрофическую игру команды в обороне.

В текущем сезоне у клуба большое количество проблем вне поля, теперь, похоже, проблемы будут и в раздевалке.

Ранее, напомним, свою долю критики в очередной раз получил и лондонский Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!